resonancias.org

ACERCA DEL AUTOR

Estela González, México y EE.UU. Cuentista, ensayista, profesora de literatura latinoamericana. Su obra aborda problemáticas de orientación sexual, medio ambiente y justicia social en América Latina y EE.UU. Autora de múltiples ensayos sobre Augusto Monterroso. Su libro "El dinosaurio sigue allí. Arte y política en Monterroso" fue galardonado con el Premio Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso 2003. Su cuentística aparece, tanto en inglés como en español, en the Best of Solstice Literary Magazine, Barcelona Review, Cobalt, Cronopio, Flyway, The Fem, Kudzu House, the Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Salon, y la serie de comentarios de la Radio Pública de Vermont.