resonancias.org

Narrativa

02 12 2016

Lo ominoso en la escritura de Andrés Fabián Valdés

Entre las obras de los nuevos narradores latinoamericanos, los relatos del uruguayo Andrés Fabián Valdés se destacan por el excelente manejo de unos recursos que le permiten volcar en la página una presencia tan sutil como peligrosa. Difícil es apuntar dónde reside esa amenaza constante, cuál es su núcleo, su sede, y esa casi intangibilidad no hace más que corroborar que anida allí, en sus textos, algo que posee un peso propio y no es para nada amigable. Desde luego, este efecto no es nada fácil de lograr y se lo debemos a la maestría con la que el autor maneja su discurso. El peligroso elemento al que hacemos referencia es lo ominoso, “Das Unheimliche”, como titula Sigmund Freud su célebre ensayo de 1919 para dar cuenta de eso definido como “lo conocido que vuelve”. Porque lo desconocido en esa inquietante sensación que nos embarga al leer los textos de este talentoso narrador que es Valdés es apenas un disfraz que potencia la amenaza. Sabemos, en nuestro fuero íntimo, en qué consiste eso aterrador, angustiante, ese miedo primario que ya forma parte inseparable de nosotros. Lo difícil es ponerlo en palabras, asunto en el que Valdés sale absolutamente victorioso. Altamente recomendable. Luis Benítez.

Copyright: Andrés Fabián Valdés